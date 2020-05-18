В Сочи ремонтируют улицу Грибоедова
Всего в этом году в Хостинском районе курорта запланирован ремонт 23 объектов. На улице Грибоедова расположены детский сад, участковый пункт полиции, районное отделение управления соцзащиты , проходят маршруты городского транспорта.
Сейчас на участке длиной 650 метров дорожники уже заменили бордюрный камень, подняли горловины колодцев и решеток ливнестоков.
-Далее планируется устройство верхнего слоя покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. В завершение на объекте нанесут разметку и установят дорожные знаки, - сообщает пресс-служба мэрии курорта.
На данный момент в Сочи по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже выполнено 74% от годового объёма работ.
ИСТОЧНИК KP.RU