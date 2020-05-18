В Краснодаре 17 мая оштрафовали 151 человека за нарушение карантина

18 Май 2020 2020-05-18T09:35:37+03:00

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Как сообщает пресс-служба кубанской столицы, в выходные дни в Краснодаре патрулирование общественных мест ведется в особом усиленном режиме. 17 мая, в воскресенье, работали 623 участника мобильных отрядов самоконтроля, из них – 267 полицейских, 84 росгвардейца, 149 казаков, 78 сотрудников администрации и 45 общественников; всего – 127 групп. Напомним, пешие патрули находятся на городских маршрутах круглосуточно.

- В течение дня краснодарцам выдали 120 предписаний о необходимости соблюдения карантина, 151 человека оштрафовали за грубое нарушение режима, - сообщили «КП»-Кубань» в мэрии города.

Стоит отметить, что пешие патрули особое внимание уделяют парковым зонам, набережным, местам с массовым скоплением людей. На главных краснодарских улицах стоят карантинные посты – их 13, в минувшее воскресенье в город не пустили 378 автомобилей. У них, по сообщению пресс-службы администрации, отсутствовали пропуска. Всего за весь день 17 мая на постах в Краснодаре проверили 7319 машин.

Напомним, по данным на 9 утра 18 мая, число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае составило 2605 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU