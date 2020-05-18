В Краснодарском крае женщина украла деньги из двух частных домов
В дежурную часть обратилась жительница Туапсинского района. Женщина рассказал, что из ее дома пропали 50 тысяч рублей.
Полицейские опросили свидетелей, изъяли следы пальцев рук и обуви, предположительно оставленные злоумышленницей.
- Вскоре установили личность подозреваемой. 29-летнюю жительницу Тихорецка задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Вскоре установили причастность задержанной к совершению еще одной кражи. Из дома местной жительницы злоумышленница похитила 100 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU