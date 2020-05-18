2020-05-18T10:21:03+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае женщина украла деньги из двух частных домов

Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае женщина украла деньги из двух частных домовВ Краснодарском крае женщина украла деньги из двух частных домовФото: Архив "КП"
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В дежурную часть обратилась жительница Туапсинского района. Женщина рассказал, что из ее дома пропали 50 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей, изъяли следы пальцев рук и обуви, предположительно оставленные злоумышленницей.

- Вскоре установили личность подозреваемой. 29-летнюю жительницу Тихорецка задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вскоре установили причастность задержанной к совершению еще одной кражи. Из дома местной жительницы злоумышленница похитила 100 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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