Кашель, слабость и температура: медработник Кавказской ЦРБ умер в ковид-госпитале Тихорецкого района

18 Май 2020 2020-05-18T11:16:07+03:00

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На Кубани скончался 41-летний мужчина с коронавирусом. Это уже 26 летальный случай в Краснодарском крае.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, мужчина почувствовал недомогание 6 мая. У него появились кашель, слабость, поднялась температура.

Уже 11 мая его экстренно доставили его в Тихорецкую ЦРБ, работающую в режиме ковид-госпиталя. В тот же день ему поставили диагноз: внебольничная полисегментарная двусторонняя пневмония. Также у мужчины подтвердился коронавирус.

Состояние пациента ухудшилось, его перевели на ИВЛ, а затем в реанимацию, где он скончался.

- Мужчина страдал кардиомиопатией и гипертонической болезнью, - добавляют в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как ранее сообщала «Комсомолка», вчера, 17 мая, умер 58-летний пациент с Covid-19. Житель Краснодара заболел 13 апреля. У 58-летнего мужчины появились жалобы на слабость, недомогание и повышение температуры. 21 апреля его забрали в больницу. 16 мая мужчина скончался.

Тем временем, за последние сутки число зaболевших выросло на 94 человека. Возраст пациентов - от 5 до 87 лет. Среди заболевших 33 мужчины и 61 женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU