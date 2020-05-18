2020-05-18T11:16:07+03:00
Общество

Кашель, слабость и температура: медработник Кавказской ЦРБ умер в ковид-госпитале Тихорецкого района

Это 26 летальный случай в крае
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Медработник Кавказской ЦРБ умер в ковид-госпитале Тихорецкого районаМедработник Кавказской ЦРБ умер в ковид-госпитале Тихорецкого районаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На Кубани скончался 41-летний мужчина с коронавирусом. Это уже 26 летальный случай в Краснодарском крае.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, мужчина почувствовал недомогание 6 мая. У него появились кашель, слабость, поднялась температура.

Уже 11 мая его экстренно доставили его в Тихорецкую ЦРБ, работающую в режиме ковид-госпиталя. В тот же день ему поставили диагноз: внебольничная полисегментарная двусторонняя пневмония. Также у мужчины подтвердился коронавирус.

Состояние пациента ухудшилось, его перевели на ИВЛ, а затем в реанимацию, где он скончался.

- Мужчина страдал кардиомиопатией и гипертонической болезнью, - добавляют в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как ранее сообщала «Комсомолка», вчера, 17 мая, умер 58-летний пациент с Covid-19. Житель Краснодара заболел 13 апреля. У 58-летнего мужчины появились жалобы на слабость, недомогание и повышение температуры. 21 апреля его забрали в больницу. 16 мая мужчина скончался.

Тем временем, за последние сутки число зaболевших выросло на 94 человека. Возраст пациентов - от 5 до 87 лет. Среди заболевших 33 мужчины и 61 женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брюховецком районе к концу мая запустят пищевой комбинат
В Курганинском районе в аварии погиб мотоциклист
На побережье Сочи появились три новых пляжа
В Краснодар в начале июня доставят 10 трамваев из партии 2020 года
На Кубани неизвестный нарушил самоизоляцию, чтобы украсть пирожки у местной жительницы
ВТБ Лизинг поставит более 1000 Lada Largus для Почты России
Мэр Краснодара о работе общественного транспорта после 23 мая: дезинфекция салонов продолжится, график изменится
На Кубани акция «Красная гвоздика» проходит в онлайн режиме
В Краснодаре столкнулись два авто
В Горячем Ключе мужчина заплатит штраф в 200 тысяч рублей за убитую косулю
Подрядчик причинил бюджету Сочи ущерб почти на 1 миллион рублей при строительстве сквера
В Туапсе мужчина забил до смерти деревянной палкой брата, который оскорбил его дочь
«Выходное пособие»: житель Сочи украл из квартиры бывшей возлюбленной сотни тысяч рублей
Кашель, слабость и температура: медработник Кавказской ЦРБ умер в ковид-госпитале Тихорецкого района
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 18 мая 2020 года: к ИВЛ подключены 37 «тяжелых» пациентов