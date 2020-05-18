2020-05-18T12:14:16+03:00
Общество

«Выходное пособие»: житель Сочи украл из квартиры бывшей возлюбленной сотни тысяч рублей

Похищенную сумму мужчина потратил по своему усмотрению
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Мужчина в Сочи обокрал бывшую возлюбленную. Фото УВД СочиМужчина в Сочи обокрал бывшую возлюбленную. Фото УВД Сочи
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В отдел полиции Хостинского района Сочи с заявлением обратилась 35-летняя жительница курорта. Она рассказала, что из ее квартиры пропали собственные сбережения - 425 000 рублей.

Оперативниками угрозыска женщина сообщала, что проживала в квартире со своим знакомым, который после ссоры расстался с ней.

После этого женщина и обнаружила пропажу денег. Она подробно описала полицейским внешность бывшего возлюбленного.

Входе розыска сотрудники полиции на одной из улиц города, по имеющимся приметам задержали подозреваемого, и доставили в отдел полиции для допроса.

Злоумышленником оказался ранее не судимый 38-летний местный житель. Полицейским он рассказал,что знал, где лежат деньги, и решил взять их себе во время расставания с любимой. Украденные деньги он потратил на свои нужды.

Сейчас следственным подразделением УВД по городу Сочи по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража».

- Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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