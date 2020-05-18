Подрядчик причинил бюджету Сочи ущерб почти на 1 миллион рублей при строительстве сквера

18 Май 2020 2020-05-18T12:15:00+03:00

Подрядчик в Сочи причинил ущерб городскому бюджету почти в миллион рублей

Возбуждено два уголовных дела о мошенничестве и халатности

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Прокуратурой Лазаревского района Сочи в ходе проверки выявлены серьезные нарушения закона при строительстве сквера в районном центре.

Установлено, в частности, что подрядчик - ООО «Стройком» ненадлежащим образом выполнил работы в рамках муниципального контракта.

Во вновь созданном сквере не высажены предусмотренные проектом и контрактом зеленые насаждения, тротуарная плитка выложена нарушениями существующих строительных норм, что уже привело к ее частичному разрушению.

Мало того- прокуратурой выявлено серьезное завышение объемов выполненных работ и примененных материалов.

Однако несмотря на все это, муниципальным заказчиком такая «работа» принята и оплачена в полном объеме.

В результате, по данным надзорного ведомства, администрации г. Сочи и Российской Федерации причинен крупный ущерб на сумму около 900 тысяч рублей.

- По данному факту материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которых в отношении директора юридического лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), а в отношении должностного лица, принявшего работы, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщает прокуратура края.

ИСТОЧНИК KP.RU