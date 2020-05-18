2020-05-18T12:07:29+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе мужчина заплатит штраф в 200 тысяч рублей за убитую косулю

Также его лишили права заниматься охотой на 2 года
Александра ПОДУШКО
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В Горячем Ключе мужчина заплатит штраф в 200 тысяч рублей за убитую косулюВ Горячем Ключе мужчина заплатит штраф в 200 тысяч рублей за убитую косулюФото: Архив "КП"
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В Горячем Ключе член общества охотников и рыболовов, в сентябре 2019 года при помощи тепловизионного оборудования выследил самку косули. Он убил ее из принадлежащего ему карабина «Тигр». Хотя мужчина знал, что в этот период охота на диких копытных животных запрещена.

После злоумышленник погрузил косулю в багажник своего автомобиля и по поехал домой. Но по пути мужчина был остановлен сотрудниками ДПС, которые обнаружили убитое животное.

- В результате охотничьим ресурсам Министерства природных ресурсов Краснодарского края был причинен ущерб в размере 40 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Горячеключевской городской суд рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по ч.1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). Мужчина возместил ущерб, но его признали виновным в совершении преступления. Теперь он должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, его лишили права заниматься охотой на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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