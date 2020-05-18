В Краснодаре столкнулись два авто

18 Май 2020 2020-05-18T12:21:58+03:00

Пострадали три человека, один - погиб

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17 мая в 09:15 на подъезде к Краснодару от магистрали «М-4-ДОН» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.

По предварительным данным, 39-летний водитель за рулем «Фольксваген Транспортер» на регулируемом перекрестке с улицей Ягодина при повороте налево проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с автомобилем «ГАЗ». После «ГАЗ» опрокинулся.

В результате ДТП в больнице скончался 37-летний пассажир «Фольксваген Транспортер». Также пострадали водитель микроавтобуса, 33 –летний мужчина, который управлял авто марки «ГАЗ» и его 26-летний пассажир.

- Все обстоятельства выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU