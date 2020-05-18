В Краснодаре столкнулись два авто
17 мая в 09:15 на подъезде к Краснодару от магистрали «М-4-ДОН» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.
По предварительным данным, 39-летний водитель за рулем «Фольксваген Транспортер» на регулируемом перекрестке с улицей Ягодина при повороте налево проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с автомобилем «ГАЗ». После «ГАЗ» опрокинулся.
В результате ДТП в больнице скончался 37-летний пассажир «Фольксваген Транспортер». Также пострадали водитель микроавтобуса, 33 –летний мужчина, который управлял авто марки «ГАЗ» и его 26-летний пассажир.
- Все обстоятельства выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU