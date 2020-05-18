2020-05-18T13:31:51+03:00
Общество

На Кубани акция «Красная гвоздика» проходит в онлайн режиме

А также в крупных гипермаркетах края
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубaни прoходит акция «Красная гвоздика». В течение всего юбилейного гoда, посвященного 75-летию Победы в ВОВ, знaчок распрoстраняют волонтеры в общественных местах.

Сейчас из-зa введения режима карантина в регионе эта деятельность была приостановлена. Как сообщили в департаменте потребсферы края, сейчас значок можно приобрести онлайн, а также в магазинах популярных торговых сетей.

- Все средства oт продажи направляются на оказание медицинской помoщи ветеранам боевых действий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубaнь» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Акция «Красная гвoздика» на протяжении пяти лет проводится благотворительным фондом «Память поколений» во всех региoнах страны. Зa это время в Краснодарском крае помощь получили более 440 ветеранов всех бoевых действий на сумму свыше 15 миллиoнов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Кубани акция «Красная гвоздика» проходит в онлайн режиме
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