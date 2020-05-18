Мэр Краснодара о работе общественного транспорта после 23 мая: дезинфекция салонов продолжится, график изменится
До 23 мая Краснодар, как и весь регион, продолжает находиться в режиме карантина. Мобильные патрули по-прежнему штрафуют нарушителей режима самоизоляции. Однако уже через неделю город начнет возвращаться к прежней жизни. Правда, постепенно.
Так, помимо официального разрешения на прогулки и занятия спортом власти кубанской столицы возобновят движение общественного транспорта по прежнему, докарантинному, графику.
- Транспорт начнет ездить с укороченным интервалом, от 8 до 18 минут, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Краснодара. - В два раза больше водителей и кондукторов станет работать на линиях, увеличится количество единиц общественного транспорта.
Обязательной несмотря на послабления останется дезинфекция салонов и проверка здоровья персонала. Пока в городе будет сохраняться хотя бы минимальная угроза заражения коронавирусом, жителей просят надевать защитные маски и перчатки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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