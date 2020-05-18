2020-05-18T12:56:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Краснодара о работе общественного транспорта после 23 мая: дезинфекция салонов продолжится, график изменится

Евгений Первышов рассказал, как будут ездить автобусы, трамваи и троллейбусы после снятия карантина
Евгения ОСТРАЯ
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Транспорт начнет ходить в городе по докарантинному графику. Фото: krd.ruТранспорт начнет ходить в городе по докарантинному графику. Фото: krd.ru
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До 23 мая Краснодар, как и весь регион, продолжает находиться в режиме карантина. Мобильные патрули по-прежнему штрафуют нарушителей режима самоизоляции. Однако уже через неделю город начнет возвращаться к прежней жизни. Правда, постепенно.

Так, помимо официального разрешения на прогулки и занятия спортом власти кубанской столицы возобновят движение общественного транспорта по прежнему, докарантинному, графику.

- Транспорт начнет ездить с укороченным интервалом, от 8 до 18 минут, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Краснодара. - В два раза больше водителей и кондукторов станет работать на линиях, увеличится количество единиц общественного транспорта.

Обязательной несмотря на послабления останется дезинфекция салонов и проверка здоровья персонала. Пока в городе будет сохраняться хотя бы минимальная угроза заражения коронавирусом, жителей просят надевать защитные маски и перчатки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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