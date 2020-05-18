ВТБ Лизинг поставит более 1000 Lada Largus для Почты России

18 Май 2020 2020-05-18T12:59:23+03:00

ВТБ Лизинг поставит 1162 автомобиля Lada Largus для Почты России. Машины передаются на условиях финансового лизинга сроком на пять лет

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Общая сумма договора составит 1,2 млрд руб. Обновление автопарка поможет Почте России удовлетворить возросший спрос на услуги курьерской доставки, а также позволит сократить время доставки почтовых отправлений до получателей. В рамках контракта АО "АВТОВАЗ" произведет автомобили в сжатые сроки.

ВТБ Лизинг представил наиболее привлекательное предложение по поставке данных автомобилей и был выбран в качестве финансового партнера для обновления автопарка. Компания сотрудничает с Почтой России с 2010 г. и является крупнейшим лизингодателем специализированного подвижного состава предприятия. За прошедшие два года объемы сотрудничества были существенно увеличены, было совершено две крупных сделки, и в настоящий момент количество багажно-почтовых вагонов, эксплуатируемых «Почтой России» по договорам с ВТБ Лизинг, составляет 272 единицы.

АО "АВТОВАЗ" является одним из крупнейших поставщиков автомобилей для клиентов ГК ВТБ Лизинг. С начала года компания профинансировала более, чем 7 тысяч машин марки. Теперь к ним добавятся еще 1162 автомобиля для Почты России.

- Мы очень рады сотрудничеству с таким значимым в социальном и экономическом плане для нашей страны партнером, как Почта России. ВТБ Лизинг всегда старается предложить компании максимально эффективные финансовые решения для обновления используемого транспорта и обеспечения бесперебойной работы компании, - отметил коммерческий директор ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

- Сегодня мы наблюдаем динамичный рост спроса на услуги курьерской доставки. Для ответа на этот вызов мы расширяем штат курьеров и увеличиваем количество автомобилей на маршрутах. Комплекс этих мер позволит нам существенно улучшить качество доставки и поддержать российских автопроизводителей, - прокомментировал заместитель генерального директора по логистике АО Почта России Игорь Чебунин.

ИСТОЧНИК KP.RU