2020-05-18T13:14:29+03:00
Происшествия

На Кубани неизвестный нарушил самоизоляцию, чтобы украсть пирожки у местной жительницы

Злоумышленник успел съесть 10 кулинарных изделий
Александра ПОДУШКО
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На Кубани неизвестный нарушил самоизоляцию, чтобы украсть пирожки у местной жительницыНа Кубани неизвестный нарушил самоизоляцию, чтобы украсть пирожки у местной жительницыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В станице Павловской по улице Базарной 66-летняя жительница пожарила родным несколько десятков пирожков. На запах прибежал нарушитель самоизоляции. Он решил полакомиться кулинарными изделиями.

Когда хозяйка вышла из летней кухни, неизвестный проник в помещение через оконный проем. Заметив пирожки, злоумышленник умял за несколько минут около 10 штук, а после скрылся, до прихода местной жительницы.

66-летняя женщина сразу же заметила что-то неладное. А когда не досчиталась пирожков, вызвала участкового.

Правоохранители вскоре приехали на место происшествия. Они осмотрели помещение летней кухни и изъяли следы пальцев рук с оконной рамы.

- Сейчас по данному факту проводится проверка. Похитителя жареных пирожков разыскивает полиция, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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