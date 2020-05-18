В Краснодар в начале июня доставят 10 трамваев из партии 2020 года

18 Май 2020 2020-05-18T13:27:25+03:00

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Краснодар получит в срок все запланированные для поставки новые трамваи. Об этом сообщили на заседании городского оперативного штаба. Всего в 2020 году трамвайный парк кубанской столицы пополнят 29 трамваев.

Глава Краснодара Евгений Первышов подчеркнул, что обновление подвижного состава идет при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На это из краевого бюджета городу выделили 3 миллиарда рублей на трехгодичную программу обновления трамвайного парка.

Сборка первых 10 вагонов для Краснодара уже завершается. Планируется, что их доставят в первой половине июня. Об этом рассказал заместитель главы города Артем Доронин.

Стартовавшее в 2019 году обновление парка электротранспорта стало самым масштабным для КТТУ за последние 40 лет. На линию уже вышли 35 новых трамваев.

Напомним, Евгений Первышов рассказал, как будут ездить автобусы, трамваи и троллейбусы после снятия карантина. Транспорт начнет ездить с укороченным интервалом, от 8 до 18 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU