На побережье Сочи появились три новых пляжа

18 Май 2020 2020-05-18T13:41:55+03:00

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В этом году в Сочи дополнительно к 190 существующим в городской черте пляжам создано три новых: «Тихий берег» и «Джубга-Макопсе» в Лазаревском и «73 километр» в Центральном районе курорта.

Эти территории уже отданы в аренду. С этого года срок действия договоров о размещении нестационарных торговых объектов на пляжах Сочи и их благоустройства, увеличен до 5 лет против прежнего срока от 1 до 3 лет. Это призвано сделать пляжи более привлекательными для работы предпринимателей.

В этом году на пляжах Сочи разместят оборудование, приобретенное на международной выставке в КНР.

- Всё оборудование хранится на складах, нам нужна всего неделя, чтобы выставить его на наших пляжах, как только будут сняты ограничения по коронавирусу, - рассказала председатель некоммерческой ассоциации «Сочи Пляжи» Елена Дорогинина.

Как ранее сообщалось, с 1 июня в Сочи начнут работу 65 санаториев, обладающих медицинской лицензией.

ИСТОЧНИК KP.RU