2020-05-18T13:41:55+03:00
Общество

На побережье Сочи появились три новых пляжа

Сроки их открытия пока неизвестны
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Сочи оборудованы три новых пляжа. Фото пресс-служба мэрии СочиВ Сочи оборудованы три новых пляжа. Фото пресс-служба мэрии Сочи
Изменить размер текста:

В этом году в Сочи дополнительно к 190 существующим в городской черте пляжам создано три новых: «Тихий берег» и «Джубга-Макопсе» в Лазаревском и «73 километр» в Центральном районе курорта.

Эти территории уже отданы в аренду. С этого года срок действия договоров о размещении нестационарных торговых объектов на пляжах Сочи и их благоустройства, увеличен до 5 лет против прежнего срока от 1 до 3 лет. Это призвано сделать пляжи более привлекательными для работы предпринимателей.

В этом году на пляжах Сочи разместят оборудование, приобретенное на международной выставке в КНР.

- Всё оборудование хранится на складах, нам нужна всего неделя, чтобы выставить его на наших пляжах, как только будут сняты ограничения по коронавирусу, - рассказала председатель некоммерческой ассоциации «Сочи Пляжи» Елена Дорогинина.

Как ранее сообщалось, с 1 июня в Сочи начнут работу 65 санаториев, обладающих медицинской лицензией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брюховецком районе к концу мая запустят пищевой комбинат
В Курганинском районе в аварии погиб мотоциклист
На побережье Сочи появились три новых пляжа
В Краснодар в начале июня доставят 10 трамваев из партии 2020 года
На Кубани неизвестный нарушил самоизоляцию, чтобы украсть пирожки у местной жительницы
ВТБ Лизинг поставит более 1000 Lada Largus для Почты России
Мэр Краснодара о работе общественного транспорта после 23 мая: дезинфекция салонов продолжится, график изменится
На Кубани акция «Красная гвоздика» проходит в онлайн режиме
В Краснодаре столкнулись два авто
В Горячем Ключе мужчина заплатит штраф в 200 тысяч рублей за убитую косулю
Подрядчик причинил бюджету Сочи ущерб почти на 1 миллион рублей при строительстве сквера
В Туапсе мужчина забил до смерти деревянной палкой брата, который оскорбил его дочь
«Выходное пособие»: житель Сочи украл из квартиры бывшей возлюбленной сотни тысяч рублей
Кашель, слабость и температура: медработник Кавказской ЦРБ умер в ковид-госпитале Тихорецкого района
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 18 мая 2020 года: к ИВЛ подключены 37 «тяжелых» пациентов