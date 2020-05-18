В Брюховецком районе к концу мая запустят пищевой комбинат

18 Май 2020 2020-05-18T14:21:16+03:00

В планах у руководства будущего комбината поставки товаров в рестораны быстрого питания.

На нем будут производить зеленый горошек

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Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, строительство нового пищевого комбината в Брюховецком районе было обозначено на инвестфоруме в феврале 2020 года. Тогда было решено, что там будут производить фруктово-овощные закуски глубокой заморозки, а базой послужит крупнейшее в прошлом предприятие «Антей».

Сообщается также, что инвестор готов вложить в проект 465 млн рублей. Первоначально на производстве будет создано 80 рабочих мест, максимальное число работников может достигнуть трехсот. Открытие производства запланировано на конец мая.

– Здесь будут производить консервированный зеленый горошек. Позже запустят линии консервированной фасоли, кукурузы, откроется цех по производству фруктовых и овощных соков, кетчупа и томатных соусов. Для этих целей имеются холодильники на 1200 тонн и шокер для быстрой заморозки сырья, – заявили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.

Кроме того, в планах у руководства будущего комбината поставки товаров в рестораны быстрого питания.

ИСТОЧНИК KP.RU