В Брюховецком районе к концу мая запустят пищевой комбинат
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, строительство нового пищевого комбината в Брюховецком районе было обозначено на инвестфоруме в феврале 2020 года. Тогда было решено, что там будут производить фруктово-овощные закуски глубокой заморозки, а базой послужит крупнейшее в прошлом предприятие «Антей».
Сообщается также, что инвестор готов вложить в проект 465 млн рублей. Первоначально на производстве будет создано 80 рабочих мест, максимальное число работников может достигнуть трехсот. Открытие производства запланировано на конец мая.
– Здесь будут производить консервированный зеленый горошек. Позже запустят линии консервированной фасоли, кукурузы, откроется цех по производству фруктовых и овощных соков, кетчупа и томатных соусов. Для этих целей имеются холодильники на 1200 тонн и шокер для быстрой заморозки сырья, – заявили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.
Кроме того, в планах у руководства будущего комбината поставки товаров в рестораны быстрого питания.
ИСТОЧНИК KP.RU