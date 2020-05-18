За время карантина на Кубани не сбили ни одного ребенка
В Краснодарском крае у школьников с 1 по 5 класс начались летние каникулы. Учебный год завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Последнюю, четвертую четверть, детям пришлось проходить программу дистанционно.
Но несмотря на все сложности изоляции, детские жизни и здоровье удалось сберечь не только от коронавируса.
- За время карантина с 31 марта по 17 мая в Краснодарском крае произошло 35 аварий с участием детей. В них травмированы 41 ребенок, никто не погиб, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе УГИБДД по краю. - В это же время в прошлом году фиксировалось 110 ДТП. Один ребенок погиб и 112 были травмированы.
Однако эта добрая тенденция, говорят правоохранители, похоже, заканчивается. Карантин по-прежнему действует. Но жители региона не так ответственно уже соблюдают режим самоизоляции. Об этом тоже свидетельствуют цифры.
- Сразу пять аварий с участием несовершеннолетних произошли на днях, - поясняют "КП" - Кубань" правоохранители. - Три ДТП на мопедах и два - на велосипедах.
"КП" - Кубань и управление ГИБДД по Краснодарскому краю предупреждает о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Берегите детей!
ИСТОЧНИК KP.RU
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