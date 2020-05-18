2020-05-18T14:49:36+03:00
Происшествия

За время карантина на Кубани не сбили ни одного ребенка

В прошлом году травмированных в ДТП детей было почти в три раза больше
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Соблюдать осторожность просят всех участников дорожного движенияСоблюдать осторожность просят всех участников дорожного движенияФото: Евгения ОСТРАЯ
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае у школьников с 1 по 5 класс начались летние каникулы. Учебный год завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Последнюю, четвертую четверть, детям пришлось проходить программу дистанционно.

Но несмотря на все сложности изоляции, детские жизни и здоровье удалось сберечь не только от коронавируса.

- За время карантина с 31 марта по 17 мая в Краснодарском крае произошло 35 аварий с участием детей. В них травмированы 41 ребенок, никто не погиб, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе УГИБДД по краю. - В это же время в прошлом году фиксировалось 110 ДТП. Один ребенок погиб и 112 были травмированы.

Однако эта добрая тенденция, говорят правоохранители, похоже, заканчивается. Карантин по-прежнему действует. Но жители региона не так ответственно уже соблюдают режим самоизоляции. Об этом тоже свидетельствуют цифры.

- Сразу пять аварий с участием несовершеннолетних произошли на днях, - поясняют "КП" - Кубань" правоохранители. - Три ДТП на мопедах и два - на велосипедах.

"КП" - Кубань и управление ГИБДД по Краснодарскому краю предупреждает о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Берегите детей!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Животноводы Кубани будут меньше платить за аренду пастбищ
В 20 раз до 9 млн в месяц выросло число операций в приложении ВТБ Мои Инвестиции
Число выздоровевших от COVID 19 в Сочи составило более половины количества заболевших
В краснодарской больнице умер от коронавируса высокопоставленный полицейский
Похитителям энергооборудования грозит уголовная ответственность
Вениамин Кондратьев о скандальной истории с армавирскими врачами: Выплаты должны производиться не в отчетах, а в реальности
За время карантина на Кубани не сбили ни одного ребенка
В Брюховецком районе к концу мая запустят пищевой комбинат
В Курганинском районе в аварии погиб мотоциклист
На побережье Сочи появились три новых пляжа
В Краснодар в начале июня доставят 10 трамваев из партии 2020 года
На Кубани неизвестный нарушил самоизоляцию, чтобы украсть пирожки у местной жительницы
ВТБ Лизинг поставит более 1000 Lada Largus для Почты России
Мэр Краснодара о работе общественного транспорта после 23 мая: дезинфекция салонов продолжится, график изменится
На Кубани акция «Красная гвоздика» проходит в онлайн режиме
В Краснодаре столкнулись два авто
В Горячем Ключе мужчина заплатит штраф в 200 тысяч рублей за убитую косулю
Подрядчик причинил бюджету Сочи ущерб почти на 1 миллион рублей при строительстве сквера
В Туапсе мужчина забил до смерти деревянной палкой брата, который оскорбил его дочь
«Выходное пособие»: житель Сочи украл из квартиры бывшей возлюбленной сотни тысяч рублей
Кашель, слабость и температура: медработник Кавказской ЦРБ умер в ковид-госпитале Тихорецкого района
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 18 мая 2020 года: к ИВЛ подключены 37 «тяжелых» пациентов