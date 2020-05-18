Вениамин Кондратьев о скандальной истории с армавирскими врачами: Выплаты должны производиться не в отчетах, а в реальности

18 Май 2020 2020-05-18T16:47:53+03:00

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Вениамин Кондратьев поручил главе кубанского минздрава организовать четкую разъяснительную работу с персоналом, чтобы каждый врач понимал, может ли претендовать на выплату или нет.

- Все мы знаем, какая ситуация сложилась в Армавире. Поэтому надо понимать, что выплаты должны производиться не для отчета, а в реальности. Медики, рискующие своими жизнями, должны получить все, что им положено, - отметил губернатор, акцентируя внимание на том, чтобы минздрав тщательно проверил все выплаты по факту.

Вице-губернатор Анна Минькова, курирующая социальный блок, также заявила, что в конкретном случае с армавирскими медиками установлена вина административного состава больницы. По ее словам, главврач ввел в заблуждение минздрав, сообщив и полностью выплаченных суммах.

Напомним, главврача больницы на Кубани, где персонал пожаловался на COVID-недоплаты, уволили. Сергея Смирнова убрали с поста по решению губернатора Вениамина Кондратьева

ИСТОЧНИК KP.RU