Похитителям энергооборудования грозит уголовная ответственность

18 Май 2020 2020-05-18T15:24:52+03:00

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Специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» подтвердили три случая несанкционированного вмешательства в работу энергооборудования. Все происшествия в течение месяца произошли в Красноармейском районе Краснодарского края. Энерговандалы похитили более 13 км медного провода и комплектующие трансформаторной подстанции. Ущерб, нанесенный компании, составил свыше 1,3 млн рублей. В настоящее время по фактам хищений направлены заявления в правоохранительные органы. Ведется следствие.

Компания «Россети Кубань» напоминает, что законодательством предусмотрена уголовная ответственность за порчу объектов жизнеобеспечения, к которым относятся электроустановки. При этом за кражу и выведение из строя объектов электроэнергетики уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Но помимо материального убытка, вандалы несут огромную опасность для жизни и здоровья окружающих людей и серьезно рискуют сами. Ведь каждая вторая травма в электроустановках – смертельна.

Поэтому наиболее уязвимые участки линии электропередачи находятся под постоянным контролем спецбригад охраны, организованных сотрудниками компании «Россети Кубань». В сотрудничестве с сотрудниками полиции они проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные, в том числе, на поиски и пресечение деятельности нелегальных пунктов приема металла. Однако для успешной работы и обеспечения безопасности всем жителям края, энергетикам необходима помощь граждан. Компания просит сообщать правоохранительным органам о любых случаях повреждения линий электропередачи, попытках хищения оборудования и других противоправных действиях. Кроме того, если вы стали свидетелем правонарушения в области энергообеспечения, в любое время суток можно позвонить по телефону бесплатной горячей линии компании «Россети Кубань» 8-800-100-15-52.

ИСТОЧНИК KP.RU