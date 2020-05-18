В краснодарской больнице умер от коронавируса высокопоставленный полицейский

18 Май 2020 2020-05-18T15:46:39+03:00

30 апреля у него подтвердили диагноз

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Как сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона, пару дней назад в реанимационном отделении клинической инфекционки Краснодара скончался 49-летний подполковник внутренней службы.

- 29 апреля его положили в больницу, через день у него подтвердился коронавирус, - заявил источник.

Мужчина занимал в органах должность заместителя начальника автохозяйства – начальника службы эксплуатации и безопасности дорожного движения одного из учреждений ГУ МВД Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU