В краснодарской больнице умер от коронавируса высокопоставленный полицейский
30 апреля у него подтвердили диагноз
Мужчина занимал в органах должность заместителя начальника автохозяйства.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Как сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона, пару дней назад в реанимационном отделении клинической инфекционки Краснодара скончался 49-летний подполковник внутренней службы.
- 29 апреля его положили в больницу, через день у него подтвердился коронавирус, - заявил источник.
Мужчина занимал в органах должность заместителя начальника автохозяйства – начальника службы эксплуатации и безопасности дорожного движения одного из учреждений ГУ МВД Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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