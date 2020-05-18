Число выздоровевших от COVID 19 в Сочи составило более половины количества заболевших
Из 251 человека с положительным диагнозом COVID-19 в Сочи зафиксировано уже 145 выздоровевших.
С 23 мая в Сочи, как и в регионе в целом, открываются строительные и смежные с ними предприятия, парикмахерские, салоны красоты, непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, автосалоны. В привычный, «докарантинный» режим работы перейдёт и городской транспорт. А вот детские сады и оздоровительные лагеря пока работать не будут.
- При этом, несмотря на планируемое снятие режима самоизоляции внутри муниципалитета, парки, скверы и набережные будут по-прежнему закрыты. Работу мобильных отрядов самоконтроля на этих территориях необходимо будет усилить, - отметил в ходе очередного заседания краевого оперативного штаба мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Глава города также поручил усилить контроль на въезде в Сочи- на железнодорожных вокзалах, в аэропорту и на автомобильных постах Магри и Псоу.
ИСТОЧНИК KP.RU