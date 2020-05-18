Число выздоровевших от COVID 19 в Сочи составило более половины количества заболевших

18 Май 2020 2020-05-18T16:39:08+03:00

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Из 251 человека с положительным диагнозом COVID-19 в Сочи зафиксировано уже 145 выздоровевших.

С 23 мая в Сочи, как и в регионе в целом, открываются строительные и смежные с ними предприятия, парикмахерские, салоны красоты, непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, автосалоны. В привычный, «докарантинный» режим работы перейдёт и городской транспорт. А вот детские сады и оздоровительные лагеря пока работать не будут.

- При этом, несмотря на планируемое снятие режима самоизоляции внутри муниципалитета, парки, скверы и набережные будут по-прежнему закрыты. Работу мобильных отрядов самоконтроля на этих территориях необходимо будет усилить, - отметил в ходе очередного заседания краевого оперативного штаба мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города также поручил усилить контроль на въезде в Сочи- на железнодорожных вокзалах, в аэропорту и на автомобильных постах Магри и Псоу.

ИСТОЧНИК KP.RU