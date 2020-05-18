2020-05-18T16:41:21+03:00
Экономика

В 20 раз до 9 млн в месяц выросло число операций в приложении ВТБ Мои Инвестиции

ВТБ отмечает кратный рост популярности мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции
Иван Егоров
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За последний год число совершаемых в нем операций выросло в 20 раз. В апреле клиенты группы провели через него 8,8 млн операций по покупке и продаже ценных бумаг, валюты и других инструментов.

Значительный рост активности пользователей пришелся на март и апрель текущего года. В марте объемы выросли в два раза в сравнении с февралем, в апреле – еще на 34%. В среднем по итогу апреля через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» совершалось ежедневно более 340 тысяч сделок на сумму свыше 43 млрд руб. При этом на Московcкую биржу пришлось 60 процентов сделок в приложении, а на Санкт-Петербургскую биржу - 40 процентов. Всего во всех торговых системах ВТБ Капитал Инвестиции сейчас совершается ежедневно более 600 тысяч сделок на суммы порядка 100 млрд руб.

«Мы видим, как сильно растет спрос на инвестиционные продукты, при этом клиентский путь полностью в онлайн стал нормой. Время от решения использовать инвестиционные продукты для сбережений до сделки не превышает 15 минут, посещение офиса не требуется, даже для новых клиентов группы ВТБ. При этом в марте-апреле, когда объемы сделок выросли в разы, нам удалось обеспечить бесперебойную работу всех сервисов, что привело к увеличению лояльности существующих клиентов и дальнейшему росту числа новых клиентов. Надежность в работе систем сегодня является нашим основным приоритетом», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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