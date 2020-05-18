Животноводы Кубани будут меньше платить за аренду пастбищ

18 Май 2020 2020-05-18T17:12:35+03:00

Для них установлена арендная плата в размере 0,3% от кадастровой стоимости. Фото: Виталий КАРНАУХ

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Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, снижение суммы за аренду коснется тех, кто занимается животноводством в Успенском, Апшеронском, Мостовском и Лабинском районах, а также городе Горячем Ключе.

Сегодня аренда за земельные участки сельхозназначения составляет 2% от их кадастровой стоимости. Но так как доход с этих земель намного ниже, нежели с пашни, то власти решили снизить процент.

– Для них установлена арендная плата в размере 0,3% от кадастровой стоимости. Соответствующие уведомления уже направлены сельхозпроизводителям, арендующим участки краевой собственности, – заявил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

Все вопросы можно задать специалистам профильного департамента с помощью письма на электронный адрес dio@krasnodar.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU