Животноводы Кубани будут меньше платить за аренду пастбищ
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, снижение суммы за аренду коснется тех, кто занимается животноводством в Успенском, Апшеронском, Мостовском и Лабинском районах, а также городе Горячем Ключе.
Сегодня аренда за земельные участки сельхозназначения составляет 2% от их кадастровой стоимости. Но так как доход с этих земель намного ниже, нежели с пашни, то власти решили снизить процент.
– Для них установлена арендная плата в размере 0,3% от кадастровой стоимости. Соответствующие уведомления уже направлены сельхозпроизводителям, арендующим участки краевой собственности, – заявил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.
Все вопросы можно задать специалистам профильного департамента с помощью письма на электронный адрес dio@krasnodar.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU