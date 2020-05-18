Кубань оказалась на 68 месте среди регионов РФ по заражению коронавирусом на 100 тысяч человек

18 Май 2020 2020-05-18T18:36:31+03:00

По данным оперштаба, в крае на сотню тысяч душ приходится 48 заболеваний

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Как отмечает пресс-служба администрации региона, рейтинг российских регионов по количеству заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения опубликовал Роспотребнадзор. Кубань заняла в нем 68 строчку. К слову, в Москве – 1152 человека на сто тысяч, области – 368.

А среди субъектов ЮФО Краснодарский край тоже в антилидерах – мы шестые. За Краснодарским краем только Севастополь и Крым. Калмыкия с показателем в 266 заразившихся на 100 тысяч душ, Астраханская область – 106, наши соседи, Адыгея, 93.

- Из этих данных можно сделать вывод, что решение максимально ограничить въезд из других субъектов было правильным, – заявили в управлении регионального Роспотребнадзора.

Как мы писали ранее, 18 мая коронавирус подтвердился еще у 94 человек. Таким образом, всего в регионе 2699 человек заболели инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU