Кубанский СК заинтересовался видео, где полицейский душит мужчину в одном из сел Туапсинского района

18 Май 2020 2020-05-18T19:02:47+03:00

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД уже подтвердили, что конфликт имел место быть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Туапсе проводят проверку по размещенному в соцсетях и СМИ видеоролику, где полицейский применил насилие в отношении мужчины.

- На кадрах видно, как сотрудник полиции применяет физическую силу. По данным СМИ, инцидент произошел 17 мая 2020 года в селе Горском Туапсинского района, - рассказали «Комсомолке» в СУ СК региона.

Для выяснения обстоятельств следственный отдел по Туапсе организовал доследственную проверку, в ходе которой установят подробности произошедшего. Помимо это, следователь даст юридическую оценку действиям мужчины, который оказал сопротивление и мог также применить насилие в отношении полицейского.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД уже подтвердили, что конфликт имел место быть.

- 17 мая в дежурную часть ОМВД по Туапсинскому району поступило сообщение о конфликте между мужчинами в одном из поселений района. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали ранее судимого по ст. 158 УК РФ местного жителя, который оказал сопротивление. По данному факту собран материал по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и будет направлен в региональное СУ СК для принятия процессуального решения, - заявили в ГУ МВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU