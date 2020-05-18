2020-05-18T19:36:11+03:00
Общество

190 пляжей Сочи откроют летом, если в регионе будет стабильная эпидемиологическая обстановка

На курорте завершается подготовка пляжей к сезону
Виталий КАРНАУХ
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На курорте завершается подготовка пляжей к сезону.На курорте завершается подготовка пляжей к сезону.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Как заявила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, коронавирус значительно усложнил подготовку пляжей. Там сейчас устанавливают видеокамеры, сигнализацию и тревожные кнопки.

- С учетом коронавирусной инфекции, конечно, особое внимание уделяем обеспечению санитарной безопасности: соблюдению мер и норм социального дистанцирования на пляжных территориях, - заявила Батяйкина, отметив, что информированию о подобных правилах будет уделяться немало времени.

При благоприятном раскладе COVID-19 на Кубани и снятию режима карантина, в олимпийской столице будут открыты 190 пляжей, 82 из них – государственные, остальные – санаторно-курортного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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