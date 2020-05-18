190 пляжей Сочи откроют летом, если в регионе будет стабильная эпидемиологическая обстановка
Как заявила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, коронавирус значительно усложнил подготовку пляжей. Там сейчас устанавливают видеокамеры, сигнализацию и тревожные кнопки.
- С учетом коронавирусной инфекции, конечно, особое внимание уделяем обеспечению санитарной безопасности: соблюдению мер и норм социального дистанцирования на пляжных территориях, - заявила Батяйкина, отметив, что информированию о подобных правилах будет уделяться немало времени.
При благоприятном раскладе COVID-19 на Кубани и снятию режима карантина, в олимпийской столице будут открыты 190 пляжей, 82 из них – государственные, остальные – санаторно-курортного комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU