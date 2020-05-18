За день 18 мая в Краснодаре оштрафовали 194 нарушителя карантина

18 Май 2020 2020-05-18T20:14:40+03:00

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Напомним, в Краснодарском крае действует режим карантина. Это означает, что покидать свои дома и квартиры без особой необходимости (прогулки, рыбалка и т.д.) запрещено. Таким образом власти региона пытаются предотвратить еще большее распространение коронавируса среди горожан и станичников.

В Краснодаре 18 мая на маршруты вышли 104 патруля, всего 605 человек: 238 полицейских, 90 росгвардейцев, 154 казака, 78 представителей администрации и 45 общественников. Жителям кубанской столицы выдали 124 уведомления, также 197 краснодарцев оштрафовали за грубое нарушение карантина.

-Кроме того, на тринадцати въездах в Краснодар стоят карантинные посты. 18 мая 316 автомобилей не пустили в город по причине отсутствия пропуска. Всего было проверено 5448 автомобилей, - заявили в пресс-службе администрации.

Напомним, вчера, 17 мая, в Краснодаре оштрафовали 151 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU