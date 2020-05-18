2020-05-18T21:40:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Кубань стала первой в списке регионов по мерам поддержки предприятий и работников в период пандемии

Специалисты отметили снижение налогов, расширение списка работающих производств
Виталий КАРНАУХ
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Фото: администрация региона.Фото: администрация региона.
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Как сообщает пресс-служба администрации региона, изучил меры регионов Экспертный институт исследований. Кубань была отмечена за решение властей о снижении налогов для ИП и предприятий. Стоит отметить, что именно эти организации попали в федеральный список пострадавших во время карантина производств. Не прошла мимо глаз экспертов и онлайн-конференция банков с предпринимателями.

Кроме того, в Экспертном институте отметили открытие предприятий промышленного и сельскохозяйственных корпусов региона, а также прием по предварительной записи жителей сотрудниками МФЦ во всех районах Кубани.

В число успешных проектов вошли и губернаторские выплаты многодетным семьям в размере двух тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

- На восстановление экономического блока в крае направлено около 15 млрд рублей. У нас уже началось поэтапное восстановление базовых отраслей. С 23 мая запустим строительные предприятия, магазины непродовольственных товаров. Также на Кубани принят третий пакет мер поддержки бизнеса. Он включает снижение налоговых ставок, стоимости аренды недвижимости и земли, налоговые отсрочки для ряда отраслей, - заявили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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