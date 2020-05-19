В Славянске-на-Кубани благоустраивают парк

19 Май 2020 2020-05-19T07:31:20+03:00

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В Славянске-на-Кубани продолжается реконструкция зоны отдыха на улицах Отдельской, Совхозной, Рыночной и Казачьей.

- До конца года в парке появятся прогулочные и спортивные зоны, игровые площадки, а также велосипедные дорожки, современное освещение. Также проведут дополнительное озеленение, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ, благодаря участию в нацпроекте «Жилье и городская среда» в городе появится благоустроенная зона отдыха. На эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов выделено порядка 107 миллионов рублей.

Напомним, в Брюховецком районе к концу мая запустят пищевой комбинат. На нем будут производить зеленый горошек.

ИСТОЧНИК KP.RU