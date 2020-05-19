В Геленджике предприниматели продавали пиво без разрешительных документов
В Геленджике правоохранители выявили два факта незаконной продажи пива в магазинах, расположенных на территории города-курорта.
- Полицейские изъяли около 300 литров алкогольной продукции в ассортименте. Ее реализовывали без разрешительных документов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении предпринимателей в возрасте 42 и 44 лет правоохранители составили административные материалы. Кроме конфискации пива им также грозит административный штраф.
Напомним, за день 18 мая в Краснодаре оштрафовали 194 нарушителя карантина. Также 124 краснодарца получили уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU