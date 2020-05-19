В Геленджике предприниматели продавали пиво без разрешительных документов

19 Май 2020 2020-05-19T08:07:29+03:00

У них изъяли около 300 литров алкогольной продукции

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В Геленджике правоохранители выявили два факта незаконной продажи пива в магазинах, расположенных на территории города-курорта.

- Полицейские изъяли около 300 литров алкогольной продукции в ассортименте. Ее реализовывали без разрешительных документов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении предпринимателей в возрасте 42 и 44 лет правоохранители составили административные материалы. Кроме конфискации пива им также грозит административный штраф.

Напомним, за день 18 мая в Краснодаре оштрафовали 194 нарушителя карантина. Также 124 краснодарца получили уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU