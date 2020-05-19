2020-05-19T09:05:16+03:00
Общество

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание

Обсудили моратории на взимание курортного сбора до конца года
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Фото: пресс-служба ЗСКФото: пресс-служба ЗСК
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Одной из наиболее важных тем является инициатива губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о моратории на взимание курортного сбора до конца года. Решение направлено на снижение последствий для отрасли в связи с пандемией коронавируса и действующих ограничительных мер.

Как отметил спикер ЗСК, проектом краевого закона предлагается установить размер курортного сбора на территории Краснодарского края 0 рублей. Действовать мораторий будет до 31 декабря 2020 года. Такая мера позволит поддержать ту часть российских семей, доход которых снизился в связи с эпидемией.

«Сейчас сложно прогнозировать, как сложится курортный сезон в этом году. Но одно ясно: он будет проходить сложнее, чем ранее. У отдельных российских семей могут снизиться доходы, и они либо сократят траты на летний отдых, либо отменят их вовсе. В этих условиях мы должны поддержать санаторно-курортную отрасль. Отменяя курортный сбор, мы несколько уменьшим затраты приезжающих к нам людей», - акцентировал Юрий Бурлачко.

Также Комитет по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике готовит проект закона, который будет направлен на поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики в период пандемии. В нем предусматривается снижение в два раза налоговых ставок для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения - до 3% снижается ставка налога, если объектом налогообложения являются доходы; до 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Кроме того, проект закона предусматривает предоставление преференции по налогу на имущество организаций, исчисленному от кадастровой стоимости объектов, для налогоплательщиков, сокративших размер арендной платы за объекты недвижимости, сдаваемые ими в аренду, но не более чем на 50% от суммы исчисленного налога на имущество организаций по таким объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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