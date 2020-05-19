19 Май 2020 2020-05-19T09:20:42+03:00

На Кубани женщина выплатит 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию приезжих Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Курганинском районе участковые оперативным путем получили информацию о том, что местная жительница фиктивно зарегистрировала в своем доме несколько приезжих. При проверке сведения подтвердились.

Как выяснилось, женщина не собиралась предоставлять четверым иностранным гражданам свою жилплощадь для проживания. Она оформила им временную регистрацию и осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания.

- В отношении 25-летней местной жительницы были возбуждены уголовные дела. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Женщину признали виновной. Она должна выплатить штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU