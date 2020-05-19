2020-05-19T09:27:28+03:00
Общество

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание

На мероприятии обсудили корректировки закона
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Фото: пресс-служба ЗСКФото: пресс-служба ЗСК
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Парламентарии обсудили законопроект «О внесении изменений в статью 122 Закона Краснодарского края «О промышленной политике в Краснодарском крае». Документом предлагается установить дополнительные требования к управляющей компании промышленного технопарка и субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты технологической и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного технопарка.

Коррективы вносятся в целях применения мер стимулирования за счет средств краевого бюджета. К таковым предложено отнести постановку указанных лиц на налоговый учет на территории Краснодарского края, отсутствие процедур их реорганизации, ликвидации или банкротства, отсутствие неисполненной ими обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Комитетом по вопросам имущественных и земельных отношений представлена инициатива о внесении изменений в краевой закон «Об установлении специальностей и муниципальных образований, на территориях которых гражданам, работающим по основному месту работы, предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование».

Корректировки призваны конкретизировать условия предоставления участков в безвозмездное пользование гражданам, работающим в сфере здравоохранения. В частности, предлагается ввести норму, в соответствии с которой вышеуказанные категории смогут выкупить участок до истечения срока действия договора о безвозмездном пользовании при условии строительства дома. При подготовке данного проекта депутаты учли обращения от граждан, поступившие в Законодательное Собрание края.

«Несмотря на столь неблагоприятный период, который наложил отпечаток на принимаемые нами решения, время не стоит на месте и требует дальнейшего поступательного развития. Мы должны оперативно реагировать на изменения в российском законодательстве. С этой целью нами и совершенствуется региональная законодательная база» - отметил Юрий Бурлачко, подводя итоги обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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