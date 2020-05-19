На Кубани приставы на три месяца закрыли парикмахерскую, которая работала во время карантина
В Темрюкском районе судебные приставы на три месяца приостановили деятельность парикмахерской, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Заведение работало в условиях карантина
Представители закона опечатали входные двери салона, находящегося в районном центре, на 90 суток. Владелица парикмахерской была предупреждена о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности организации.
- Подобные мероприятия проводятся в рамках работы по недопущению распространения коронавируса. Судебные приставы приостанавливают деятельность недобросовестных предпринимателей. Такая работа будет продолжена в весь период действия карантина, - отметили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Напомним, в Геленджике предприниматели продавали пиво без разрешительных документов. У них изъяли около 300 литров алкогольной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU