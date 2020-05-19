На Кубани приставы на три месяца закрыли парикмахерскую, которая работала во время карантина

19 Май 2020 2020-05-19T10:02:36+03:00

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В Темрюкском районе судебные приставы на три месяца приостановили деятельность парикмахерской, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Заведение работало в условиях карантина

Представители закона опечатали входные двери салона, находящегося в районном центре, на 90 суток. Владелица парикмахерской была предупреждена о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности организации.

- Подобные мероприятия проводятся в рамках работы по недопущению распространения коронавируса. Судебные приставы приостанавливают деятельность недобросовестных предпринимателей. Такая работа будет продолжена в весь период действия карантина, - отметили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, в Геленджике предприниматели продавали пиво без разрешительных документов. У них изъяли около 300 литров алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU