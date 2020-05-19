2020-05-19T10:19:58+03:00
Общество

«Нынче никто не затопчет»: В парке «Краснодар» зацвел шалфей

Правда, в этот раз растение не станет фотозоной для горожан [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Из-за карантина парк закрыт, пройти к шалфею нельзя. Фото: instagram.com/officialparkkrasnodarИз-за карантина парк закрыт, пройти к шалфею нельзя. Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar
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У стадиона «Краснодар» сиреневым морем расцвел шалфей. Как правило, это растение начинает радовать глаз в июне, но в кубанской столице он зацвел чуть раньше. Стоит сказать, что Краснодар для этого растения – идеальное место, потому что шалфей легко переносит жару и ненавидит влагу. В средней полосе он вряд ли будет таким же красивым.

- Шалфей уже совсем подрос, и теперь еще долго будет сиять лиловым цветом, - сообщается на официальной странице парка «Краснодар» в Instagram.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

В этот раз растение не станет фотозоной для горожан – из-за карантина парк закрыт, пройти к шалфею нельзя.

- Все-таки есть плюсы в сложившейся ситуации. Парк отдохнет от нашествия безбашенных людей, валяющихся в шалфее. Нынче его никто не затопчет, - говорят пользователи в соцсетях.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Напомним, в июне 2019 года шалфей спустя пару недель после посадки пришлось убирать. Растения сильно пострадали из-за любителей фотосессий. Ради красивых кадров они немилосердно вытаптывали цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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