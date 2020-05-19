2020-05-19T10:28:40+03:00
Происшествия

В Краснодаре таможенники выявили контрафактную ткань

Ущерб составил почти 250 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-службы Краснодарской таможниФото: пресс-службы Краснодарской таможни
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В Краснодаре на Прикубанском таможенном посту провели досмотр партии товаров, которую привезли из Китая. На ткани нашли товарный знак Louis Vuitton.

- Сотрудники таможни обнаружили на товарах признаки контрафактности. В результате направили запрос представителю правообладателя о законности ввоза данной продукции на территорию РФ, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Выяснилось, что у декларанта отсутствовали разрешительные документы на использование этого товарного знака. Правообладателем указанного знака является компания Louis Vuitton Malletier.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении ст. 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Ущерб правообладателю составил почти 250 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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