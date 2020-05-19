В мэрии Сочи провели видеосовещание с руководителями банковского сектора и предпринимателями, пострадавшими от карантина

19 Май 2020 2020-05-19T10:52:03+03:00

В мэрии Сочи провели видеосовещание с руководителями банковского сектора и предпринимателями. Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

Изменить размер текста: A A

В администрации Сочи обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии. Мэр Алексей Копайгородский провёл видеосовещание с руководителями банковского сектора курорта и предпринимателями, пострадавшими во время карантина. Встреча состоялась по инициативе депутата Государственной Думы Константина Затулина.

- Эта тема очень важная и щепетильная. Малый и средний бизнес играет значимую роль в формировании экономики муниципалитета. На сегодняшний день в Сочи осуществляют деятельность более 35-ти тысяч субъектов МСП. Необходимо проконтролировать, чтобы льготные кредиты, положеные бизнесу в период пандемии, были выданы предприятиям в полном объёме, - отметил Копайгородский.

Глава города Сочи призвал руководителей банковского сектора тщательно относиться к рассмотрению каждой заявки по льготному кредиту. Он напомнил бизнесменам, что они могут обращаться за поддержкой и в региональный фонд микрофинансирования. Каждый случай будет рассмотрен индивидуально.

Как сообщалось ранее, Кубань стала первой в списке регионов по мерам поддержки предприятий и работников в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU