Перекресток улиц Дзержинского и Кореновской реконструировали в Краснодаре

19 Май 2020 2020-05-19T11:16:34+03:00

Новая схема движения вступит в силу с 20 мая

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Перекресток улиц Дзержинского и Кореновской реконструировали в краевой столице. Новая схема движения вступит в силу с 20 мая.

Переустройство перекрестка в кольцевую развязку почти завершено. Здесь уже сделали круговую двухполосную дорогу и заменили светофоры. Также ввели дополнительную фазу - постоянный правый поворот с кольца.

- С 20 мая движение заработает уже полностью по новой схеме. После этого приведут в порядок зеленые зоны вокруг дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также идет ремонт Кореновской от Дзержинского до Лесопосадочной. Рабочие сделали 70% тротуаров, парковочных площадок, съездов в улицы. На участке от Светлой до Дзержинского уложен верхний слой покрытия.

Дорожные бригады работают с соблюдением мер безопасности. Все специалисты в масках, перед началом рабочего дня их осматривает медработник, есть санитайзеры.

ИСТОЧНИК KP.RU