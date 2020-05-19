Перекресток улиц Дзержинского и Кореновской реконструировали в Краснодаре
Перекресток улиц Дзержинского и Кореновской реконструировали в краевой столице. Новая схема движения вступит в силу с 20 мая.
Переустройство перекрестка в кольцевую развязку почти завершено. Здесь уже сделали круговую двухполосную дорогу и заменили светофоры. Также ввели дополнительную фазу - постоянный правый поворот с кольца.
- С 20 мая движение заработает уже полностью по новой схеме. После этого приведут в порядок зеленые зоны вокруг дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Также идет ремонт Кореновской от Дзержинского до Лесопосадочной. Рабочие сделали 70% тротуаров, парковочных площадок, съездов в улицы. На участке от Светлой до Дзержинского уложен верхний слой покрытия.
Дорожные бригады работают с соблюдением мер безопасности. Все специалисты в масках, перед началом рабочего дня их осматривает медработник, есть санитайзеры.
ИСТОЧНИК KP.RU