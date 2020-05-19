19 Май 2020 2020-05-19T11:38:28+03:00

В Краснодаре мужчина сбыл 7 поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей

Его могут осудить на 8 лет

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Как было установлено, с 8 по 14 апреля неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставило местному жителю для реализации 7 поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Обвиняемый реализовывал деньги в продуктовых магазинах. Он покупал товар на незначительную сумму, а сдачу передавал неустановленному лицу, за что получал от него 500 рублей.

- 14 апреля преступные действия мужчины выявили правоохранители, после чего он скрылся с места преступления, однако через некоторое время его задержали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры края.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. Мужчине грозит до 8 лет с штрафом до 1 миллиона рублей или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU