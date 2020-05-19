В Новороссийске мужчина незаконно проник в жилой дом
В Новороссийске сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о проникновении неизвестного в дом на улице Сулеймана Стальского.
Сотрудникам ведомства 57-летний владелец жилища пояснил, что неизвестный зашел во двор и ударил его, после чего проник в здание.
При виде патрульного автомобиля нарушитель перелез через забор и попытался скрыться на территории соседнего дома. Но он был задержан.
- Сотрудники Росгвардии передали злоумышленника полиции. Им оказался 43-летний ранее неоднократно судимый местный житель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU