В Кущевском районе предприниматель реализовывал контрафактную спортивную обувь

19 Май 2020 2020-05-19T13:05:56+03:00

У него изъяли более 130 единиц изделий

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В Кущевском районе полицейские выявили в одном из магазинов факт реализации 61-летним предпринимателем спортивной обуви, на которой изображены товарные знаки известных фирм.

Правоохранители изъяли более 130 единиц изделий. Согласно заключению эксперта, обувь не соответствует оригинальной. Она произведена без соблюдения требований к маркировке, к качеству. Общая сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU