В Ейском районе местный житель убил топором знакомого

19 Май 2020 2020-05-19T13:26:48+03:00

После он скрылся с места происшествия, похитив мобильный и банковскую карту потерпевшего

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Трагедия произошла днем 16 мая в садоводческом товариществе «Авиатор» в Ейском районе. Пьяный мужчина возвращался домой. Он встретил 34-летнего местного жителя, с которым у них произошел конфликт на бытовой почве, перешедший в драку. После этого мужчины разошлись.

Поздно вечером в этот же день обвиняемый, взяв топор, направился к дому 34-летнего мужчины для выяснения отношений. Зайдя в жилище, он два раза ударил топором по голове потерпевшего. После он скрылся с места происшествия, похитив телефон и банковскую карту знакомого.

- В отношении 29-летнего местного жителя завели уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU