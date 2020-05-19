2020-05-19T13:55:24+03:00
Общество

В Краснодаре в 2021 году в районе Западного Обхода откроется школа на 1875 мест в одну смену

Она станет самой большой в городе
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре школа в районе Западного Обхода по Конгрессной рассчитана на 1875 мест в одну смену. Она станет самой большой в Краснодаре. Строительство стартовало в конце ноября 2019 года, завершить его планируют в 2021 году.

Готовность школы уже составляет 20 процентов. Завершены гидроизоляционные работы, продолжаются монолитные, начата кирпичная кладка стен. На объекте посменно каждый день работают 90 человек.

- Помимо классов и кабинетов, в школе будут: три спортзала, тренажерный зал, актовый зал на 850 мест, большая столовая на 750 мест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в районе Западного Обхода практически завершено строительство еще одной школы на 1100 мест. Она находится по улице Красных Партизан, ¼. Сдать ее в эксплуатацию планируется летом 2020 года, а 1 сентября она примет первых учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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