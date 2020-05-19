РНКБ Банк выдал около 3 млрд рублей на реструктуризацию кредитов предприятий, пострадавших от ситуации с пандемией

19 Май 2020 2020-05-19T15:20:23+03:00

РНКБ Банк провел реструктуризацию кредитов субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, на 2,9 млрд рублей

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РНКБ оказывает поддержку бизнесу в рамках различных государственных программ, а также в рамках ФЗ № 106.

Банк одобрил более 1200 заявок от представителей бизнеса в апреле и мае текущего года, и еще около 200 договоров на сумму 0,6 млрд рублей находятся в обработке При этом более 300 заявок от предприятий, полученных банком, не соответствовали требованиям госпрограмм, им были предложены собственные банковские программы реструктуризации.

Кроме того, РНКБ продолжает работу по приему заявлений и выдаче льготных кредитов на выплату заработной платы сотрудникам под 0% в рамках программы Правительства РФ в соответствии с постановлением 02.04.2020 № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости».

Более 250 предприятий уже получили финансирование в рамках таких кредитов на общую сумму 319 млн рублей. Еще по более чем 500 предприятиям приняты положительные решения в части выдачи кредитов под 0% на сумму 860 млн. руб. Это позволит десяткам тысяч жителей Республики Крым, г. Севастополя и Краснодарского края получать заработную плату своевременно.

- Пандемия и связанные с ней ограничения в разной степени затронули все сферы экономики, включая малый и средний бизнес, - говорит председатель Совета директоров РНКБ Михаил Якунин. - Для нас одним из приоритетов является максимальная поддержка предпринимателей и организаций, нуждающихся в финансовой помощи в этих непростых условиях.

Помимо программ, направленных на поддержку бизнеса в условиях пандемии, РНКБ является участником нескольких государственных программ стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В том числе: программа Минсельхоза России со ставкой 5% годовых, программа Минэкономразвития России со ставкой 8,5% годовых; программа стимулирования кредитования субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» со ставкой 9,6-10,6% годовых.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU