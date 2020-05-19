На Кубани из-за засухи и заморозков погибли 45 тысяч гектаров озимых
Весенние заморозки и длительная засуха на Кубани уничтожили 45 тысяч гектаров озимых посевов. Частично повреждены еще более 800 тысяч гектаров. Многие хозяйства уже начали пересев полей и несут дополнительные расходы.
– Аграрии сейчас принимают решение о необходимости пересева полей ультраскороспелыми и скороспелыми сортами яровых культур. Некоторые хозяйства уже пересеяли поля. Например, сахарную свеклу, – приводит слова вице-губернатора Кубани Андрея Коробки пресс-служба администрации региона.
Аграриям напоминают о возможностях агрострахования от стихийных бедствий. Благодаря господдержке производители могут получить компенсацию до 50% ущерба.
Напомним, что на Кубани из-за гибели урожая был объявлен режим чрезвычайной ситуации. От воздействия заморозков в Краснодарском крае ожидается снижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур на 80 %; семечковых культур на 60%,
ИСТОЧНИК KP.RU