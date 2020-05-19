2020-05-19T15:23:37+03:00
Общество

На Кубани из-за засухи и заморозков погибли 45 тысяч гектаров озимых

Хозяйства спешно пересеивают поля
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Весенние заморозки и длительная засуха на Кубани уничтожили 45 тысяч гектаров озимых посевов. Частично повреждены еще более 800 тысяч гектаров. Многие хозяйства уже начали пересев полей и несут дополнительные расходы.

– Аграрии сейчас принимают решение о необходимости пересева полей ультраскороспелыми и скороспелыми сортами яровых культур. Некоторые хозяйства уже пересеяли поля. Например, сахарную свеклу, – приводит слова вице-губернатора Кубани Андрея Коробки пресс-служба администрации региона.

Аграриям напоминают о возможностях агрострахования от стихийных бедствий. Благодаря господдержке производители могут получить компенсацию до 50% ущерба.

Напомним, что на Кубани из-за гибели урожая был объявлен режим чрезвычайной ситуации. От воздействия заморозков в Краснодарском крае ожидается снижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур на 80 %; семечковых культур на 60%,

ИСТОЧНИК KP.RU

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