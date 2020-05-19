В Туапсе осудили участника ОПГ, который по заказу силой «отжал» участок у моря

19 Май 2020 2020-05-19T16:20:35+03:00

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В Туапсе вынесли приговор жителю Москвы, которого признали виновным в вымогательстве, нарушении неприкосновенности жилища и незаконном лишении свободы. Летом 2018 года он был членом преступной группировки, руководитель которой получил деньги за то, чтобы силой забрать у собственника участок в Туапсинском районе.

Подсудимый вместе с напарником отправились на Кубань и начали слежку за хозяином желанной недвижимости. 17 августа злоумышленники ворвались в дом, связали и закрыли в гараже супругу потерпевшего и избили мужчину, требуя переписать участок указанному ими человеку. Он согласился.

- Подсудимый полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию преступления. Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU