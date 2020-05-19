Сразу семь улиц ремонтируют в горном поселке в Сочи
Ремонт проезжей части ведется сразу на семи улицах в горном поселке Красная Поляна в Адлерском районе Сочи.
На улицах Волоколамской, Заповедной, Гидростроителей, Пчеловодов, Мичурина и Ставропольской, а также Трудовой Славы дорожники уже уложили выравнивающий слой дорожного полотна из мелкозернистого асфальтобетона.
Здесь также подняты люки, строители заменили бордюрный камень и постелили щебеночно-мастичный асфальтобетон.
- Всего в Адлерском районе в 2020 году будет отремонтирован 21 объект, на 10-ти работы по укладке асфальтобетона уже завершены,- сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
В целом по Сочи выполнено уже более 70 процентов дорожных работ в рамках нацпроекта.
ИСТОЧНИК KP.RU