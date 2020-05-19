2020-05-19T17:33:39+03:00
Общество

В Сочи произошёл пожар в частном доме

Огонь тушили 18 сотрудников пожарно-спасательного подразделения
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи произошёл пожар в частном доме. Фото: архив КПВ Сочи произошёл пожар в частном доме. Фото: архив КП
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В Сочи произошёл пожар в микрорайоне Бытха. Здесь загорелся частный дом. Огонь охватил более 60 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон МЧС России в 15:28. Через минуту к месту вызова были направлены пожарные подразделения.

- На тушении работает от РСЧС 4 единицы техники и 18 человек, в том числе от МЧС России - 2 единицы техники и 5 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Были поданы два ствола «Дельта». В 15:35 возгорание удалось локализовать. Из очага пожара эвакуировали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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