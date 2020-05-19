Обсерватор четыре звезды: сутки карантина для приезжих в Сочи обходятся бюджету в 1,6 тысячи рублей

19 Май 2020 2020-05-19T17:27:46+03:00

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В Краснодарском крае продолжает действовать карантин. Все, кто прибывают на Кубань из других регионов обязаны пройти 14-дневную изоляцию. Тем, у кого нет жилья в крае, отправляют в обсерваторы. В Краснодаре и Сочи они организованы в отелях и пансионатах.

Несмотря на то, что меры, принимаемые в Краснодарском крае, широко освещаются, многие все равно не откладывают поездки в регион, а после высказывают возмущение отправкой на карантин и условиями содержания.

- Обсерваторы в Сочи и других городах края организованы в отелях уровня трех и четырех звезд. Гостиничные комплексы имеют на своей территории современный пищеблок для приготовления пищи и обеспечения полноценного трехразового питания, - рассказали в краевом оперативном штабе. - Питаются граждане прямо в номерах. И, безусловно, ресторанного меню в обсерваторах нет, и не будет. Санитарно-эпидемиологический режим здесь постоянно контролируется Роспотребнадзором.

Все условия созданы с учетом требований Роспотребнадзора. Сейчас в обсерваторах края находятся около 2,2 тысячи человек. Покидать изоляцию можно только по решению медиков. У 37 человек за все время работы обсерваторов подтвердилась коронавирусная инфекция.

Примечательно, что проживание в обсерваторах бесплатно для граждан. Все расходы несет краевой бюджет. Одно койко-место обходится примерно в 1600 рублей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU