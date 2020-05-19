2020-05-19T17:41:45+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев: Все положенные выплаты медики Кубани получили в стопроцентном объеме

Надбавки начислили 8871 медработнику
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяФото: пресс-службы администрации Краснодарского края
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Медработники Краснодарского края, которые работают с коронавирусными больными, получили все положенные надбавки 18 мая. Об этом заявил губернатор Краснодарского края.

– Благодаря тому, что правительство выпустило разъяснения к постановлению, в медучреждениях региона был сделан перерасчет и дополнительно направлены средства. Таким образом, надбавки получил 8871 кубанский медработник на общую сумму 260 млн рублей, – заявил Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что средства для дальнейших выплат медикам в Краснодарском крае есть, а порядок их начисления находится на особом контроле. Надбавки выплачивают по факту работы с коронавирусными больными. Эти данные отражены в дневнике каждого пациента.

На доплаты медикам в Краснодарском крае предусмотрено более миллиарда рублей, из которых 343 млн выделены из краевого бюджета, а 722,5 млн – федеральные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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