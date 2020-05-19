В Краснодаре 19 мая за нарушение карантина выписали еще 185 штрафов

19 Май 2020 2020-05-19T18:34:09+03:00

Патрули уйдут с улиц только 23 мая

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В Краснодаре продолжает действовать пропускной режим. Въезды в город перекрыты постами, а по улицам продолжают курсировать патрули, называемые мобильными отрядами самоконтроля.

19 мая в краевой центр не пустили столицу 170 автомобилей, у которых отсутствовали или были неверно заполнены красные пропуска.

А за день 111 патрулей выписали 185 штрафов за грубое нарушение карантина и 109 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции.

- Мобильные группы самоконтроля патрулируют городские маршруты ежедневно в круглосуточном режиме. Патрульные выясняют у пешеходов и водителей причины их нахождения на улицах, проверяют пропуска. Если патрульные фиксируют грубое нарушение режима карантина, выписывают штраф, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU